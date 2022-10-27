غلق كلى للطريق السطحى المؤدى لشارع السودان والمجاور لكوبرى عرابى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل)، فإنه سوف يتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الاتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة وذلك بالتناوب.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

كما تعلن محافظة الجيزة عن تركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد الأمر الذى سوف يستلزم إجراء غلق كلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لمدة 10 ايام ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط ابتداء من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العجوزة بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس وترغب باستكمال السير اتجاه شارع السودان تقوم بالدخول يميناً بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة، ثم الدخول يساراً بشارع عطبرة وصولاً حتى شارع السودان.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.