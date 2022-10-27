وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد رينو الفرنسية التعاون فى إنتاج الشاحنات

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ مع وفد شركة "رينو" الفرنسية ووكيلها بمصر شركة "3M Defence"، أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التصنيع المشترك للشاحنات.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز التكامل بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى شتى المجالات، لافتًا إلى أن توجه الدولة الحالى هو زيادة التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار الخارجى خاصةً فى المجال الصناعى.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى، عن تطلعه إلى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع شركة "رينو" فى مجال إنتاج الشاحنات وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة وكذا بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى.

من جانبه أشاد ماجد الترزى رئيس مجلس إدارة شركة "3M Defence" وكيل شركة "رينو" بمصر بدور وزارة الإنتاج الحربى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة فى مجال الإنتاج المدنى.

وأشار إلى قيام وفد الشركة الفرنسية بزيارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) والتى تمت خلال الأسبوع الجارى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لها على أرض الواقع والوقوف على احتياجات خط الإنتاج، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بالشركة؛ ومؤكداً على ثقته بخبرات وقدرات مختلف شركات الإنتاج الحربى.

وأوضح أن "رينو" تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع "الإنتاج الحربى" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى المجال الصناعى.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، على أن سياسة العمل بالوزارة ترتكز على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات الكبرى المتخصصة فى كافة المجالات الصناعية ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مضيفاً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.

حضر الاجتماع المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعات السيارات والمهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى).