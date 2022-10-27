"تحت شعار ستر وعافية ٢".. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق ثاني قوافله التنموية الشاملة بمحافظة القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - اطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة " ستر و عافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، وذلك بمشاركة ١٣ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حيث شاركت كل من ( مؤسسة راعي مصر – مؤسسة العربي – مؤسسة ابو العينين – مؤسسة عدالة و مساندة – مؤسسة مصر الخير – مؤسسة الأورمان – مؤسسة بهية – الهيئة القبطية الإنجيلية– مؤسسة مصطفي محمود – مستشفي الناس – مؤسسة صناع الحياة – مؤسسة صناع الخير ) بالإضافة الي مشاركة "الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة " والتي تأتي كشريك نجاح رئيسي في القافلة، كما ساهم في تنظيم القافلة ما يقرب من ٢٠٠٠ متطوع و تنفيذي من مؤسسات التحالف الوطني.

حيث أستهدفت القافلة تقديم خدمات لنحو ١٠,٠٠٠ مستفيد، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الإجتماعية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية. وتنوعت الخدمات المُقدمة بالمجان للمواطنين لتشمل ( توزيع سلع غذائية – ولحوم مجمدة – ومستلزمات مدرسية – وتنظيم معرض ملابس ) بالإضافة إلي تقديم قوافل صحية تهدف إلي تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية و توفيرها بشكل مجاني للأسر الأولي بالرعاية، كما شملت العديد من التخصصات مثل ( رمد – عظام – باطنة – نسا – جلدية – أطفال – قلب ).

كما شملت القافلة تقديم مبادرات توعوية بهدف رفع الوعي عند الأسر الأولي بالرعاية في بعض القضايا الهامة ؛ مثل ( التوعية للوقاية ضد أمراض سرطان الثدي – التوعية بشأن الصحة الإنجابية للأسرة – التوعية لذوي الإحتياجات الخاصة ) ، هذا وقد تم إقامة كرنفال رائع للأطفال من فقرات متنوعة ومسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة المخصصة للأطفال.

ويأتي تنفيذ قوافل "ستر و عافية "وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني، والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر أحتياجاً علي مستوي الجمهورية بهدف تخفيف حدة الأثار السلبية للأزمة الأقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة و ذلك يتماشي مع رؤية مصر 2030 .

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار(ستر وعافية١) وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية،وتوفير ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

جدير بالذكر ان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ بقرار من السيد رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسي في 13 مارس 2022 و هو التحالف الأول من نوعه في مصر و الذي يضم الإتحاد العام للجمعيات و كافة الاتحادات الأقليمية و أبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية علي امتداد الوطن، و يهدف التحالف الوطني الي توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.