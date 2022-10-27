التأمينات: أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى.. والزيادة خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية، منوها باهتمام الرئيس السيسى ومتابعته لكافة قضايا المواطنيين، وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات.





وأضاف عوض أن قرار الرئيس السيسى، إصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، تصرف شهريا، دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها.

وتابع أن قرار رئيس الجمهورية، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى أقرت فى أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.

ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية، صرف المنحة الاستثنائية، سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر، التى يتم صرفها فى اليوم الأول من الشهر، بعد أيام قلائل.

وأوضح أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية مواصلين ساعات الليل والنهار، ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم، مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة.

ولفت إلى أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضى بـ294 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة فى حدود 31.5 مليار جنيه