منصة أسوان: تقدير عالمى لرؤية الرئيس السيسى فى مجال التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أشاد المشاركون، فى المؤتمر الختامى لمنصة أسوان المحلية للتغيرات المناخية، بجهود الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستضافة مصر لفعاليات قمة شرم الشيخ (COP 27) فى نوفمبر المقبل، الذى يعد بمثابة اعتراف دولى وتقدير عالمى لرؤية ومبادرات وجهود الرئيس، فى مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها والتكيف مع بعض نتائجها، وذلك على المستويات المحلية والإفريقية والدولية.





وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المحلية بالمحافظة -فى تصريح، اليوم الخميس- إن اختيار مصر لاستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمى الكبير يأتى تعبيرا عن الثقة الكاملة فى قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها. وأضاف أن المنصة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والزيارات للمحميات الطبيعية، بلغت 450 فعالية تنوعت ما بين ندوات توعية وحلقات حوارية وحملات طرق أبواب بمختلف القرى والمناطق بالمحافظة، كما تم تدريب 42 طالبا بجامعة أسوان ضمن برنامج المرشد المناخى بغرض نقل خبراتهم إلى طلاب الجامعة حول قضايا التغيرات المناخية. وتابع أن جهود المنصة تكللت بفوز مشروعين ضمن المشروعات المشاركة فى قمة المناخ العالمى، والتى تقدمت بهما منصة أسوان ضمن مبادرة "المشروعات الخضراء الذكية للتصدى لتغيرات المناخ"، وهما مشروع تجميع مخلفات النخيل، ومشروع استخدام الشتلات فى زراعة قصب السكر.

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