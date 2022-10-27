التحالف الوطنى يطلق قافلة تنموية شاملة بالقليوبية «ستر وعافية 2» (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى القافلة، 13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، (مؤسسة راعى مصر – مؤسسة العربى – مؤسسة أبو العينين – مؤسسة عدالة ومساندة – مؤسسة مصر الخير – مؤسسة الأورمان – مؤسسة بهية – الهيئة القبطية الإنجيلية– مؤسسة مصطفى محمود – مستشفى الناس – مؤسسة صناع الحياة – مؤسسة صناع الخير ) بالإضافة لـ"الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة " والتى تأتى كشريك نجاح رئيسى فى القافلة، كما ساهم فى تنظيم القافلة ما يقرب من 2000 متطوع وتنفيذى من مؤسسات التحالف الوطنى.

استهدفت القافلة تقديم خدمات لنحو 10,000 مستفيد، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وتنوعت الخدمات المقدمة بالمجان للمواطنين لتشمل ( توزيع سلع غذائية – ولحوم مجمدة – ومستلزمات مدرسية – وتنظيم معرض ملابس ) بالإضافة إلى تقديم قوافل صحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية وتوفيرها بشكل مجانى للأسر الأولى بالرعاية، كما شملت العديد من التخصصات مثل ( رمد – عظام – باطنة – نسا – جلدية – أطفال – قلب ).

كما شملت القافلة تقديم مبادرات توعوية بهدف رفع الوعى عند الأسر الأولى بالرعاية فى بعض القضايا الهامة؛ مثل ( التوعية للوقاية ضد أمراض سرطان الثدى – التوعية بشأن الصحة الإنجابية للأسرة – التوعية لذوى الإحتياجات الخاصة )، هذا وقد تم إقامة كرنفال رائع للأطفال من فقرات متنوعة ومسرح للعرائس وغيرها من الأنشطة المخصصة للأطفال.

ويأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية "وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطنى، والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر أحتياجا على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف حدة الأثار السلبية للأزمة الأقتصادية العالمية والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة وذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار(ستر وعافية1) وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا فضلا عن قوافل توعوية،وتوفير ذلك بشكل مجانى بالكامل للمواطنين.

جدير بالذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس 2022 وهو التحالف الأول من نوعه فى مصر والذى يضم الإتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الأقليمية وأبرز مؤسسات المجتمع المدنى صاحبة الجهود المعروفة فى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على امتداد الوطن، ويهدف التحالف الوطنى الى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.