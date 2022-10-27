الاهتمام بالتفاصيل.. «حياة كريمة» تغير واقع الرديسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - انتهت الدولة من تنفيذ عدد من مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرية الرديسية التابعة لمحافظة أسوان، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد.





كما تعمل الدولة على تنفيذ مشروع مجمع الخدمات والذى وصلت نسبة تنفيذه 95 %، ومشروع المجمع الزراعى والذى وصلت نسبة تنفيذه 87 %، وتطوير مركز شباب القرية الرئيسى والذى وصلت نسبة تنفيذه 75%، وإنشاء سور بمركز شباب الحرية، مع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب.

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