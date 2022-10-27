محافظ أسوان: تسيير سيارات لنقل الركاب السودانيين لموقف كركر الدولى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية بتسيير سيارات مينى باص تابعة لإدارة النقل الداخلى للمحافظة بين الموقف الدولى بمنطقة كركر جنوب أسوان ومدينة أسوان لنقل الأخوة السودانيين لتلبية رغبة وطلب الجانب السودانى فى هذا الإطار.





وأوضح محافظ أسوان، فى بيان اليوم الخميس، أن توفير خدمة نقل الركاب لموقف كركر البرى الدولى قد لاقت استحسانا وإشادة ملموسة من الجانبين المصرى والسودانى على هذه المبادرة.

وقال ياسر حسنون مدير الميناء النهرى الدولى بأسوان، إنه شارك ممثلا عن محافظة أسوان، فى اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ البرية الحدودية الدورة الثانية عشرة التى انعقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم لأول مرة منذ 3 سنوات فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجارى، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الدولتين لزيادة التبادل التجارى بينهما وتذليل الصعاب لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والهادف بين البلدين الشقيقين مصر والسودان.

يشار إلى أن انعقاد لجنة المنافذ المصرية السودانية كانت برئاسة طارق الشعراوى مستشار وزيرة التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون العربى والإفريقى، فيما مثل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحج على وكيل الوزارة، فضلا عن مشاركة ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية والجهات الوطنية المصرية والسودانية الأعضاء فى هذه اللجنة.

ويأتى انعقاد اللجنة استكمالا لمسيرة طويلة من العمل وناقشت اللجنة رؤى تطوير العمل بالمنافذ والوقوف على الأوضاع الحالية، وتطرقت أعمال اللجنة إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالبلدين من دراسات وإجراءات لتطوير المنافذ والتوسعات المزمع إنشائها.