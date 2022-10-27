نشاط السيسى وموافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، كتبت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى وجه - بإتمام الاستغلال الأنسب للأراضى الفضاء المقترحة للتطوير داخل محافظة القاهرة، وعلى امتداد شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وفق نهج هندسى وخدمى يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذى يعزز عناصر البناء والتطور العمرانى، ويحقق قيمة مضافة لإستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ. ح. هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية.

ونقلت عن المتحدث باسم الرئاسة بقوله أن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضى الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق، والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفى تناولها أيضا لنشاط الرئيس السيسى، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "السيسى: دراسة الاستعانة بالخبرات العالمية فى مدينة الفنون والثقافة"، أن الرئيس وجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة فى مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التى تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى لمصر فى ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك الإنسانية جمعاء.

كما نقلت الصحيفة كلمة وجهها الرئيس السيسى لأعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكفونية العلمية، والتى أكد - خلالها - أن المؤتمر الفرانكفونى يأتى فى ذروة استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ فى مدينة (شرم الشيخ) معربا عن ترحيبه بوزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالدول الأعضاء فى الوكالة الجامعية للفرانكفونية المشاركين فى المؤتمر السادس الذى تنظمه الوكالة هذا العام، فى مدينة القاهرة.

ومن ناحيتها، تناولت صحيفة (الجمهورية) كلمة الرئيس السيسى بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات والتى أكد - خلالها - أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية، التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية، من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتى نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا "أن الشعبين المصرى والإماراتى دائمًا على قلب رجل واحد".

وقال الرئيس السيسى، إن العلاقات بين الدولتين، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجًا، لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة، بين الدول العربية الشقيقة فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، هى مما نفخر به فى مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما نقلت الصحيفة تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن بلاده ومصر تبدآن خمسين عاماً جديدة من العلاقات القوية والعمل المشترك بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يشهد احتفالية اليوبيل الذهبى لبدء العلاقات المصرية الإماراتية" أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى احتفالية اليوبيل الذهبى للعلاقات المصرية الإماراتية 50 عاماً.. "مصر والإمارات قلب واحد"، مشيداً بمشاعر الود التى عكستها الكلمات الرسمية التى تم إلقاؤها خلال الاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتى جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

كما أبرزت صحيفة (الجمهورية) مداخلة الرئيس الهاتفية لبرنامج التاسعة بالتلفزيون المصرى، والتى قال - خلالها - "إننا نسعى لزيادة حجم المنتج الصناعى لخفض فاتورة مستلزمات الإنتاج التى تكلفنا حوالى 30 مليار دولار سنويا" مضيفا "إننا حريصون على أن يكفى الدولار السلع الأساسية أولا"، لافتا إلى أن مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا، موضحا أن جميع المواد البترولية متوفرة سواء فى محطات الخدمة أو الاستخدام الصناعى وأننا نستهلك غاز بقيمة مليارى دولار شهريا.

وفى الشأن المحلى، نقلت صحيفة (الأهرام) وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء وأكد - خلاله - موافقة الحكومة على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التى جاءت بتوجيه من الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه فى العام الواحد.

وأوضح مدبولى أن الحزمة تشمل إقرار علاوة استثنائية، لمجابهة غلاء المعيشة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والشركات التابعة لها، وأصحاب المعاشات، بـ300 جنيه شهريا وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه فى العام وتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه، يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

كما قرر استمرار أسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو 2023 وتقديم دعم مالى للقطاع الخاص والشركات التى تعثرت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، شريطة عدم الاستغناء عن العمالة.

كما أكد أن كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن من أجل تخطى الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن بعض هذه القرارات سيتم إصدارها كقرار فورى من مجلس الوزراء، ولكن قرار العلاوة سيحال إلى البرلمان بمشروع قانون، وسيتم إخراجه فى أسرع وقت بالتنسيق الكامل، ليبدأ المواطنون الاستفادة منه بدءا من نوفمبر المقبل.

وفى الشأن البرلمانى وتحت عنوان "النواب يوافق على قوانين النقل النهرى وتعديلات الأحوال المدنية والزراعة" كتبت صحيفة (الأخبار) أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

وأوضحت أن القوانين تهدف لتنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

وفى الشان الاقتصادى، وتحت عنوان "مباحثات مصرية - روسية لدعم وزيادة التعاون المشترك فى صناعة البترول والغاز"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بحث مع وزير الطاقة الروسى نيكولاى شولجينوف والوفد المرافق له، سبل دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين فى أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأوضحت أن المباحثات تطرقت إلى استضافة مصر لقمة المناخ (COP -27) فى نوفمبر المقبل، وتخصيص يوم ضمن فعاليات القمة لمجال إزالة الانبعاثات الكربونية؛ لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً وعالمياً فى هذا المجال، بالإضافة إلى تولى مصر قيادة ملف الطاقة نيابة عن القارة الإفريقية خلال القمة.