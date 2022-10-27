الأرصاد تتوقع هطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى وجود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

ونوهت بوجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة اليوم الخميس، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19.