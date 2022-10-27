عطاء مستمر.. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمى للمسن

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى العاشرة صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر، احتفالية بمناسبة "اليوم العالمى للمسن" تحت شعار "عطاء مستمر"، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.





وتأتى الاحتفالية فى إطار مشاركة الجامعة فى الاحتفال باليوم العالمى للمسن وهو اليوم الذى حددته الأمم المتحدة للاحتفال بكبار السن منذ عام 1990 لتسليط الضوء على أهم القضايا التى تتعلق برعايتهم، والمشاكل التى تواجههم، والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم، و تتضمن الاحتفالية إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية حول الجوانب النفسية والاجتماعية للمسنين فى المجتمع المصرى، والخدمة الطبية للمسنين بين الواقع والمأمول.

وخلال الاحتفالية، سيتم تكريم عدد من الأبطال الذين ساهموا فى حرب أكتوبر 1973 سواء من أعضاء المركز أو من خارجه، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات الذين ساهموا فى دعم وإثراء المركز وأنشطته المختلفة وساهموا فى رفع مستوى الوعى بأهداف المركز ودوره فى خدمة المجتمع.

يذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة، عام 2002 ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، ويتيح الاشتراك فى الأندية الكبرى، ويقدم لأعضائه تخفيضات لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وصدر مؤخرًا عدد خاص من جريدة "صوت الجامعة" التى تصدر عن كلية الإعلام جامعة القاهرة، حول "الحياة بعد الستين"، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمسن وتناول الملف الحياة قبل بلوغ سن المعاش وبعده، والمقترحات المُقدمة من أصحاب المعاشات للدولة، وآراء الطب النفسى فى بعض المشكلات التى تواجه من يبلغ سن المعاش، وقدم الملف بعض المقترحات للأنشطة التى من الممكن أن يمارسها من بلغ سن المعاش، وعرض لقصص نجاح عدد من الشخصيات الفنية والرياضية وما حققوه من إنجازات كُبرى بعد الستين.