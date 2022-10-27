طقس الخميس.. أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وأشارت الأرصاد إلى تكوُّن هناك شبورة مائية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 27 20

6 أكتوبر 28 19

بنهـا 28 20

دمنهور 27 19

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 28 20

دمياط 26 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

شلاتين 31 22

الاسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 25 19

السلوم 28 18

سيوة 27 15

العريش 27 19

رفح 26 19

الطور 28 22

كاترين 20 13

رأس سدر 30 20

نخل 26 14

طابا 29 20

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 31 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 19

بنى سويف 28 18

المنيا 30 17

أسيوط 29 16

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 30 19

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 23