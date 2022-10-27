قنصل مصر بشيكاغو يلتقى العلماء المصريين فى جامعة ويسكونسن

جدة - نرمين السيد - زار السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام فى شيكاغو وولايات وسط غرب الولايات المتحدة، جامعة ولاية ويسكونسن الأمريكية، والتقى بالعلماء المصريين العاملين فيها.





وقال السفير أبو العينين، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بـ واشنطن، "إنه التقى خلال الزيارة بممثلى الجالية المصرية بالولاية ومسئولى الكنيسة والمؤسسة الإسلامية فيها"، منوها إلى أن برنامج الزيارة لجامعة ويسكونسن تضمن لقاء مسئولى الجامعة وعمداء بعض الكليات والمعاهد الطبية، إضافة إلى مسئولى أقسام العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة.

وأوضح أنه قام بزيارة المعامل الخارجية المتخصصة فى أبحاث القلب وجراحات التجميل والأوبئة المعدية وتطوير الأطراف من خلال أبحاث الأعصاب وكذلك الطب البيطرى، والتى يترأسها أساتذة أطباء مصريون متميزون، مثل الدكاترة أحمد محمود وأحمد عفيفى وأمجد حنا وعادل طلعت.

ولفت إلى أنه التقى برئيس معهد الصحة العالمية التابع للجامعة، والذى أعرب عن رغبة الجامعة فى افتتاح فرع إقليمى للمعهد بمصر.