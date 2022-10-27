محمود محيى الدين: «حياة كريمة» مبادرة فريدة حظيت باهتمام أممى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة ألقاها الدكتور محيى الدين خلال فعالية "تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية"، والتى نظمتها منظمة "إنرووت" للتنمية وبرنامج "مسار" بحضور وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو مؤسس للمنظمة وبالتعاون مع سفارتى هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس.

وفى كلمته، أشار الدكتور محيى الدين إلى أن هناك معايير عالمية وضوابط لمسيرة التنمية ولكن لابد من مشاركة المجتمع، قائلا: "اذا لم يشعر المواطن واذا لم تشعر تلك المشروعات فى المحافظات المختلفة بهذه المعايير فالحديث يدور حول نفسه دون فائدة".

وفى هذا الصدد، أشار محيى الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء واصفا اياها بأنها أول مبادرة من نوعها وطنية على مستوى المحافظات.

وأضاف : "نحن هنا نتحدث خلال القمة 27 وسبقتنا 26 قمة للمناخ ولكننا الآن نأخذ فكرة توطين التنمية وأهداف العمل المناخى محمل الجد"، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية الـ 27 من خلال ست فئات المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومشروعات مبادرة حياة كريمة كذلك مشروعات ناشئة ومشروعات متعلقة بالمرأة والمجتمع المحلى.

وصرح محيى الدين بأن يوم 3 نوفمبر القادم سيتم الإعلان عن هذه المشروعات الفائزة ونأخذ على المستوى الوطنى 18 مشروعا فائزا.

وأوضح أن هذه المبادرة تؤكد مشاركة المجتمع فى هذا العمل الكبير لاستضافة قمة المناخ وهو الحدث الأكبر من حيث الحشد والتمثيل على مستوى العالم من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وكذلك المجتمع المدنى يكون ممثل بمنظماته وشركاته وايضا مراكز بحثية وعلمية.

وأشاد محيى الدين بالدعم المطروح لهذه المشروعات والشركات الناشئة سواء من جانب الحكومة الهولندية أو سفارة نيوزيلاندا بالإضافة إلى دعم المنظمة الداعمة لهذا النشاط الممثلة هنا فى "إنرووت" للتنمية.

وأكد على أهمية التركيز على صعيد مصر حيث أنه يعد هدفا مشتركا لمكافحة الفقر فى كل بقعة من بقاع البلاد.وقال "شهدنا من اول يوم مشروع حياة كريمة وأهدافه السامية خاصة مكافحة الفقر ومساندة المرأة وتطوير أساليب المعيشة فى القرى وفى المدن الصغيرة التى تضم قرى صغيرة أيضا".

وأعرب عن سعادته بأن مبادرة حياة كريمة حظيت باهتمام الأمم المتحدة باعتبارها من المبادرات الفريدة فى سرعتها وفى توقيتها، متمنيا لها النجاح فى الشهور والسنوات القادمة من عمر المبادرة.

وتابع "ما نحاول أن نركز عليه هو أن نكثف أعمالنا ومبادراتنا وأن نحاول توجيه الاستثمارات الجديدة وإشراك المجتمع المدنى والمشروعات المختلفة لأهل الريف ولأهل القرى وخاصة تلك التى تحظى بالرعاية الكافية وخاصة اننا نراها محل اهتمام ومحل تطوير وهى حالة التطور التى تشهدها البلاد، فرغم كل التحديات العالمية، نسعى أن نرى المزيد من الاستثمارات ومزيد من فرص العمل المختلفة".

وذكر الدكتور محيى الدين بأنه يتم التعرف على هذه المشروعات المشاركة عن قرب على أن يكون هناك فرصة لتبنى بعض منها، قائلا: "نرى امكانية تبنى بعض هذه المشروعات على مدار عمر تولى الرئاسة المصرية لقمة المناخ وذلك لنرى مدى الاستفادة منها ليس فقط لأغراض العمل المناخى ولكن أيضا لاغراض التنمية".