بعد قرارات الأمس.. كيف تساعد الحكومة الشركات المتعثرة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن تفاصل قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمساعدة الشركات المتعثرة فى صرف رواتب العاملين فيها؛ منعا لتسريح أى عامل.





الشركات المتعثرة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على cbc الفضائية: "لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية وتجد صعوبة فى توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة، فكان الحل اللجوء لصندوق الطوارئ وهو تابع لوزارة القوى العامة ويتم الصرف منه على القطاعات التى تتعرض لعثرات".

ولفت السفير نادر سعد إلى أن أى شركة ستتقدم لصندوق الطوارئ بطلب لمساعدتها الفترة القادمة ستحصل على الدعم بعد التأكد من تعثرها.

وأكد متحدث الحكومة على أن الشركات المستحقة سيتم صرف مبالغ دعم لها بهدف عدم تسريح العمالة، مستطردا: "المطلوب أن تتقدم الشركة المتعثرة بطلب تشرح فيه ظروفها لصندوق الطوارئ وإذا ثبت تعثرها يتم الصرف إلى أن تتحسن أوضاعها وترد المبالغ من أرباحها".