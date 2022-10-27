خريجو الأزهر تناقش مع فرعها بماليزيا خطة العمل لمكافحة أفكار التطرف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد المحرصاوى - نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر إن فروع المنظمة المنتشرة بدول العالم هى جسر التواصل بين مؤسسة الأزهر وأبنائه فى الخارج، مؤكدًا سعى المنظمة الدائم بامتداد التواصل مع الفروع بالخارج للوقوف على أهم المستجدات ومتابعة كافة الأنشطة التى تقوم بها، وتوحيد صف خريجى الأزهر لدعم نشر الفكر الأزهرى الوسطى، ومواجهة أفكار العنف والغلو والتطرف، وترسيخ الفكر الأزهرى المستنير المعتدل بين الشباب وحمايتهم من براثن الجماعات المتطرفة.





جاء ذلك خلال لقاء قيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة وقيادات فرع المنظمة بماليزيا لوضع استراتيجية عمل الفترة المقبلة لمواجهة الفكر المتطرف ودحضها حيث جمع اللقاء من الجانب الماليزى الدكتور محمد فخر الدين - رئيس فرع ماليزيا والدكتور أحمد يوسف - أمين صندوق الفرع، وقيادات المنظمة.

وأشار المحرصاوى إلى ضرورة التواصل المستمر مع قيادات الفروع فى بلادهم مع كافة المسئولين الدينيين والأزهريين فى ماليزيا، لمشاركتهم بأهم الأنشطة والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، وتحقيق أهداف المنظمة فى هذا الصدد.

من جانبه قال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه من الضرورى استكمال قاعدة البيانات الخاصة بجميع الأزهريين بماليزيا؛ للاستفادة منها، ولتنفيذ أهداف المنظمة، والاستفادة من خريجى الأزهر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف، وترسيخ رسالة الأزهر الوسطى بين أبناء ماليزيا ليكونوا خير نماذج لتبليغ رسالة الإسلام الحنيف فى بلادهم، ودحض الفكر

كما أشار إلى ضرورة ترجمة الإصدارات المختلفة للمنظمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المركز الرئيس للمنظمة بالقاهرة.

من جهتهم استعرض مسئولو فرع ماليزيا مجهودات وأنشطة الفرع الفترة الأخيرة، كما قدم الدكتور محمد فخر الدين رئيس فرع المنظمة بماليزيا الشكر والعرفان لمسئولى المنظمة.

وأكد أن ماليزيا تنعم بتواجد الآلاف من خريجى الأزهر الذين ينشرون صحيح الدين ويرسخون للفكر المعتدل، ونسعى بهم لحمل رسائل السلام والخيرية بين شعوبنا، مشيرًا إلى أن فرع المنظمة بماليزيا يأمل فى تطوير منظومة تعليم اللغة العربية لأبنائهم بالتعاون مع المنظمة من خلال مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لكسر حاجز اللغة العربية للطلاب قبل التحاقهم بجامعة الأزهر الشريف، فضلا عن متابعة التنسيق الدائم مع المركز الرئيس للمنظمة فى عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موضوعات هامة، وإجراء وورش عمل مع كبار مشايخ الأزهر الشريف! لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة ومجابهة الفكر المتطرف، وكذا عرض بعض التساؤلات والمقترحات من قبل خريجى الأزهر بماليزيا.