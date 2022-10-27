جاء ذلك خلال لقاء قيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة وقيادات فرع المنظمة بماليزيا لوضع استراتيجية عمل الفترة المقبلة لمواجهة الفكر المتطرف ودحضها حيث جمع اللقاء من الجانب الماليزى الدكتور محمد فخر الدين - رئيس فرع ماليزيا والدكتور أحمد يوسف - أمين صندوق الفرع، وقيادات المنظمة.
وأشار المحرصاوى إلى ضرورة التواصل المستمر مع قيادات الفروع فى بلادهم مع كافة المسئولين الدينيين والأزهريين فى ماليزيا، لمشاركتهم بأهم الأنشطة والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، وتحقيق أهداف المنظمة فى هذا الصدد.
من جانبه قال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه من الضرورى استكمال قاعدة البيانات الخاصة بجميع الأزهريين بماليزيا؛ للاستفادة منها، ولتنفيذ أهداف المنظمة، والاستفادة من خريجى الأزهر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف، وترسيخ رسالة الأزهر الوسطى بين أبناء ماليزيا ليكونوا خير نماذج لتبليغ رسالة الإسلام الحنيف فى بلادهم، ودحض الفكر
كما أشار إلى ضرورة ترجمة الإصدارات المختلفة للمنظمة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المركز الرئيس للمنظمة بالقاهرة.
من جهتهم استعرض مسئولو فرع ماليزيا مجهودات وأنشطة الفرع الفترة الأخيرة، كما قدم الدكتور محمد فخر الدين رئيس فرع المنظمة بماليزيا الشكر والعرفان لمسئولى المنظمة.
وأكد أن ماليزيا تنعم بتواجد الآلاف من خريجى الأزهر الذين ينشرون صحيح الدين ويرسخون للفكر المعتدل، ونسعى بهم لحمل رسائل السلام والخيرية بين شعوبنا، مشيرًا إلى أن فرع المنظمة بماليزيا يأمل فى تطوير منظومة تعليم اللغة العربية لأبنائهم بالتعاون مع المنظمة من خلال مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لكسر حاجز اللغة العربية للطلاب قبل التحاقهم بجامعة الأزهر الشريف، فضلا عن متابعة التنسيق الدائم مع المركز الرئيس للمنظمة فى عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موضوعات هامة، وإجراء وورش عمل مع كبار مشايخ الأزهر الشريف! لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة ومجابهة الفكر المتطرف، وكذا عرض بعض التساؤلات والمقترحات من قبل خريجى الأزهر بماليزيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خريجو الأزهر تناقش مع فرعها بماليزيا خطة العمل لمكافحة أفكار التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.