تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. متحدث الحكومة يوضح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الحد الأدنى للأجور
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
وقال متحدث الحكومة إن زيادة المعاشات والرواتب فى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة دائمة، وستكون جزءا من الرواتب والمعاشات، مشددا فى الوقت ذاته على استمرار الدعم التموينى الإضافى للأسر الأكثر احتياجا حتى الـ 30 من يونيو 2023.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وعن القطاع الخاص والعاملين فيه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القطاع الخاص له أمور تحكمه، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور سيكون له دور لمحاولة تقديم مزايا للعاملين للقطاع الخاص؛ لأنهم مثلهم مثل العاملين فى الحكومة، وبالطبع معرضون لأعباء مثل باقى المواطنين.
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