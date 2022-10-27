وزير السياحة: الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا فى العلاقات المصرية الإماراتية

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأواصر الراسخة وتُمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية والرؤى المشتركة.





اليوبيل الذهبي للعلاقات بين مصر والإمارات

جاء ذلك، خلال مشاركته، فى الأمسية الفنية "أم كلثوم فى أبو ظبى"، والتى أُقيمت فى إطار فعاليات احتفالية اليوبيل الذهبى للعلاقات المصرية -الإماراتية "50 عاماً.. مصر والإمارات قلب واحد"، والتى تنظمها مصر ودولة الإمارات، بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين.

وأكد وزير السياحة حرص مصر على تعزيز آفاق جديدة ورحبه وأطر للتعاون الاستراتيجى بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الازدهار بين البلدين فى مختلف المجالات، ومنها مجال السياحة والآثار وخصوصا فى الاستثمار السياحى ودفع مزيد من الحركة السياحية البينية بين البلدين.

حضر الأمسية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ومحمد عبد الله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، والسفيرة مريم خليفة الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال والثقافة والإعلام والفنانين من الدولتين.