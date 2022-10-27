وفد من الكنيسة الروسية يزور مسار العائلة المقدسة بسمالوط

جدة - نرمين السيد - كما اصطحب الوفد من الكنيسة القبطية الراهبة أثناسيا رئيسة دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة والراهب القس بيمن الأنبا بولا، وذلك ضمن رحلتهم الحالية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومعالمها السياحية الهامة. كما زار أيضا دير القديسه العذراء مريم بدير جبل الطير، حيث الكنيسة الأثرية والمغارة التى آوت إليها العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى مصر، والتى تعد من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة داخل البلاد.

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