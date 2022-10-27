شروط وخطوات حجز «سكن لكل المصريين 3» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشروط الحجز فى "سكن لكل المصريين 3"، أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ولا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 50 عاما، ولا يزيد دخل الأسرة عن 72 ألف جنيه سنويا، وعدم التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، وأيضا عدم الاستفادة بقرض تعاونى أو دعم إسكان، وعدم ملكية المتقدم لمسكن أو آل إليه بإرث، ويكون التقدم فى نفس المحافظة محل الإقامة.

أما خطوات الحجز، فهى شراء كراسة الشروط من أى مكتب بريد، وسداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال، وتسجيل البيانات على موقع الصندوق www.shmff.gov.eg، واستكمال الأوراق المنصوص عليها فى كراسة الشروط.