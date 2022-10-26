أياكس ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 42

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - سجل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي الهدف الأول للريدز في مرمى أياكس أمستردام الهولندي في الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

أياكس ضد ليفربول

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري ابطال أوروبا برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في واحدة وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 6.

بينما يتواجد أياكس صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري ابطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد و3 خسائر وتسجيل 8 أهداف وتلقي 12.

أياكس ضد ليفربول

ويحتاج نادي ليفربول الى نقطة واحدة من مباراتيه في الجولتين الحالية والماضية للتأهل مباشرة الى الأدوار الإقصائية بغض النظر عن باقي النتائج في المجموعة.

ويلعب ناديي أياكس وليفربول ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من نابولي الايطالي، ورينجرز الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

وتاريخيا التقى أياكس ضد ليفربول في 5 مباريات ببطولات أوروبا استطاع فيها أصحاب الأرض في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في مثلها وتلقي الخسارة من الريدز في 3 مواجهات.

أياكس ضد ليفربول

وتفوق أياكس تهديفياً على حساب ليفربول بواقع 8 أهداف مقابل 7 خلال تاريخ مباريات الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أكبر نتيجة في مباريات الفريقين عندما حقق أياكس الفوز على ليفربول في ديسمبر 1966 بنتيجة 5-1 في بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح ليفربول في تصحيح المسار أوروبياً بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام نابولي ليحقق 3 انتصارات متتالية أمام أياكس في أنفيلد بهدف نظيف، قبل أن يعود ويحقق الانتصار على رينجرز ذهاباً وإيابا ليرفع حظوظه بنسبة كبيرة في التأهل الى الدور التالي.

أياكس ضد ليفربول

بينما عانى أياكس من هزائم متتالية في المجموعة الأولى بعد الفوز على رينجرز في افتتاحية مبارياته قبل أن يتلقى هزيمة من ليفربول وبعدها الخسارة أمام نابولي ذهاباً واياباً.

وعلى الصعيد الفردي يأمل محمد صلاح في مواصلة سلسلته التهديفية الرائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعدما تقاسم الصدارة مع النرويجي ايرلينج هالاند، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بواقع 5 أهداف قبل انطلاق الجولة الخامسة.

وواجه محمد صلاح أياكس في ملعب يوهان كرويف أرينا مرة واحدة من قبل كانت في أكتوبر 2020، انتهت بنتيجة 1-0 للريدز، وشارك وقتها الفرعون لمدة 60 دقيقة يومها خلال المباراة، قبل أن يخرج ويحل محله السويسري شيردان شاكيري لاعب ليفربول السابق.

كما لعب محمد صلاح مباراتين ضد أياكس في ملعب أنفيلد، فاز فيهما 1-0 وشارك 90 دقيقة في ديسمبر 2020، و2-1 في سبتمبر الماضي.

أياكس ضد ليفربول

ويخوض أياكس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: باسفير.

خط الدفاع: سانشيز، بليند، تيمبر، باسي.

خط الوسط: بيرجيوس، ألفاريز، كالسين.

خط الهجوم: بيرجوين، بروبي، تاديتش.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبرتسون .

خط الوسط: فابينيو، جونز، إيليوت، هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، نونيز.