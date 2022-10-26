برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يرسله إلى الدوري الأوروبي للموسم الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - فشل برشلونة الإسباني، فى التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة دورى أبطال أوروبا، للموسم الثانى على التوالى، بعد الفوز العريض الذى حققه منافسه المباشر فى المجموعة الثالثة، فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وتعد هذه المرة الأولى التى يفشل فيها برشلونة فى تخطى دور المجموعات بدورى الأبطال، فى موسمين متتاليين منذ 1997-98 و1998 -99.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي عن المجموعة الثالثة، لدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة و10 نقاط على التوالى، بينما سيلعب برشلونة فى الدوري الأوروبي بداية من دور خروج المغلوب، بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، قبل مواجهة بايرن ميونخ.

وكان البارسا قد فشل أيضا فى الموسم الماضى تخطى مرحلة المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث فى مجموعته، وتحول للعب فى الدوري الأوروبي، وخسر فى نصف النهائي أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم ينجح الفريق الكتالونى فى تخطى مرحلة مجموعات دورى الأبطال، منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي فى صيف عام 2021.