استعدادا لـ مؤتمر المناخ.. خالد فودة يوجه رسالة للعالم عبر دوت الخليج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستقبال كل المشاركين فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا أن المدينة شهدت هذا الأسبوع إعادة افتتاح سقالة خليج نعمة، لتكون جاهزة لاستقبال السائحين والزائرين.





وقال خالد فودة فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "السقالة التى تم افتتاحها هى أقدم سقالة موجودة هنا، وتم رفع كفاءتها وتطويرها، وكل حاجة السائح هايعوزها هيلاقيها". وأضاف خالد فودة: "خليج نعمة اتغير بالكامل، الشوارع والإضاءة والخدمات كلها اتجددت، وتم تشجير كل الشوارع، ودخل الخدمة أتوبيسات الكهرباء، حتى التاكسيات كلها غاز، أكتر من 800 تاكسى كلهم بالغاز". ووجه خالد فودة رسالة للعالم: "شرم الشيخ مستعدة وجاهزة لاستقبالكم، هاتيجوا أمنين وهاتمشوا سالمين".

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