الهجرة: إعادة البحارة المصريين الثلاثة من قبرص وحصولهم على مستحقاتهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى، أن جهود الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السفارة المصرية فى قبرص، نجحت فى إعادة البحارة المصريين الثلاثة، من قبرص إلى أرض الوطن، بعد حل شكواهم المتمثلة فى نزاع مالى مع الشركة التى كانوا يعملون بها، وكانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة للشركة بالساحل القبرصى.





وصرحت وزيرة الهجرة، اليوم الأربعاء، بأن عودة البحارة المصريين الثلاثة إلى مصر، جاءت نتيجة للتنسيق والمتابعة بين وزارتى الخارجية والهجرة، والدور المهم الذى قام به السفير عمرو حمزة سفير مصر لدى قبرص، ورئيس القسم القنصلى، من تفاوض مع الشركة التى كان يعمل بها البحارة، وبناء عليه تحملت الشركة تكاليف تذاكر طيران عودتهم إلى مصر. وتابعت السفيرة سها جندى أنّ الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية بالتعاون مع سفارتنا فى قبرص، تنفيذ الاتفاق وحل النزاع المالى بين البحارة المصريين والشركة التى كانوا يعملون بها، وبموجب ذلك حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة وإتمام كافة أمور التسوية حتى وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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