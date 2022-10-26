قرارات الرئيس تحمى المصريين.. إجراءات حماية اجتماعية جديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أزمة التضخم العالمى.





ويوضح الفيديوجراف، أهم مكونات حزمة الحماية الاجتماعية التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، ومنها إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياً وتقديم مشروع قانون للبرلمان لرفع الإعفاء الضريبى للمواطن من 24 إلى 30 ألف جنيه في السنة ومد الزيادة الاستثنائية لبطاقات التموين حتى يونيو 2023 وتثبيت أسعار الكهرباء حتى نفس الفترة، وعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة.