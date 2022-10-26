غلق جزئى لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من شارع ربيع

جدة - نرمين السيد - أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، أكدت فيه أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.





وبحسب البيان، يستلزم الأمر غلق جزئى لمطلع الكوبرى، الحارة اليمين فقط، بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة المقبلة، وحتى الساعة 5 صباح الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو اتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال. وبناء عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.

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