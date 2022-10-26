فريق «حياة كريمة» يتفقد المشروعات الجديدة بقرية الريانية بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وشاركت جامعة الأقصر اليوم الأربعاء بعدد من طلابها وأعضاء هيئة التدريس فى زيارة قرية الريانية بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وزار فريق المؤسسة المشروعات التى تم تنفيذها كـ "مركز شباب الريانية، ومركز رعاية الأسرة والطفل، ووحدة الشؤون الاجتماعية، ومدرسة سواحل أرمنت، وموزع كهرباء القرية". وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنها مستمرة فى العمل بباقى المحافظات ضمن جهود تعزيز العمل التطوعى فى المجتمع.

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