محمد صلاح ينتظر التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي فى دوري الأبطال.. ليفربول ضد أياكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - يستعد الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول لقيادة هجوم الريدز ضد أياكس أمستردام الهولندى عندما يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023.

أخبار محمد صلاح اليوم

وسجل محمد صلاح 5 أهداف في ثلاث مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم وقد يُسجل الليلة في المباراة الرابعة على التوالي بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط بمسيرته.

أهداف محمد صلاح

وإجمالا فقد سجل محمد صلاح 41 هدف بمسيرته بدوري أبطال أوروبا ، بدون الأدوار الإقصائية، وعلى بُعد ثلاث أهداف من معادلة الهداف التاريخي الافريقي لدوري الأبطال ديدييه دروجبا .44

وسجل محمد صلاح ظهوره فى 16 مباراة بقميص ليفربول فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى 2022-2023، نجح خلالها فى تسجيل 9 أهداف.

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف فى الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى هدف فى الدرع الخيرية مطلع الموسم، فيما سجل النجم المصرى 5 أهداف فى دورى أبطال أوروبا.

أياكس ضد ليفربول

وجاءت آخر أهداف محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا، الهاتريك التاريخى الذى سجله فى مرمى جلاسكو رينجرز الأسكتلندى فى المباراة التى انتهت بفوز الريدز 7-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في البطولة القارية للموسم الحالي 2022-2023.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح يسجل أسرع هاتريك بتاريخ دوري الأبطال في 6 دقائق و12 ثانية.

أياكس ضد ليفربول

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري ابطال أوروبا برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في واحدة وتسجيل 12 هدفًا وتلقي 6.

بينما يتواجد أياكس صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري ابطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد و3 خسائر وتسجيل 8 أهداف وتلقي 12.

أياكس ضد ليفربول

ويحتاج نادى ليفربول إلى نقطة واحدة من مباراتيه فى الجولتين الحالية والماضية للتأهل مباشرة الى الأدوار الإقصائية بغض النظر عن باقى النتائج فى المجموعة.

ويلعب ناديا أياكس وليفربول ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من نابولي الايطالي، ورينجرز الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

وتاريخيا التقى أياكس ضد ليفربول في 5 مباريات ببطولات أوروبا استطاع فيها أصحاب الأرض في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في مثلها وتلقي الخسارة من الريدز في 3 مواجهات.