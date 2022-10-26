التأمينات تعلن موعد زيادة «300 جنيه» لأصحاب المعاشات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن توقيت صرف المعاش يكون أول الشهر، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن لأي شخص سحب معاشه من خلال كارت المعاش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم الانتهاء من إعداد معاشات شهر 11، وسيتم إضافة الزيادة الجديدة التي تم إقرارها بقيمة 300 جنيه على معاش الشهر الجاري، بتكلفة 31 مليار جنيه.

وتابع أن هذا القرار يستفيد منه 10 ملايين أسرة، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم حدوث زيادة في المعاشات خلال نفس العام، متابعًا: «كل واحد بيصرف معاش هيتصرف ليه 300 جنيه زيادة ومستمرين معاه؛ وده علشان نحقق حماية بدرجة أكبر لأصحاب المعاشات، وزيادة الـ 300 جنيه تُمثل زيادة بمقدار 30%».