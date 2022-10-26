حياة كريمة تشارك فى برنامج ابدأ حياة للتدريب الحرفى فى محافظة سوهاج

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك إيمانًا بتوحيد الجهود وفى تجربة فريدة من نوعها، إذ يسعى برنامج "ابدأ حياة" لليوم الخامس على التوالى لتدريب عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة بهدف تأهيل وتدريب العمالة المصرية.

وأعلنت مبادرة حياة كريمة عبر الحساب الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه تم التدريب فى خمسة أقسام حرفية منها التبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة الكهربائية، واللحام والخراطة، والمونتال.

ووفرت المبادرة إقامة كاملة للمتدربين والمدربين بكل ما يحتاجونه من أدوات لتعظيم الاستفادة من التدريب، بالإضافة إلى دورات تثقيفية وتوعوية للوقاية من المخدرات.