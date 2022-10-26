محيى الدين: مراكز الأبحاث لها دور كبير وفعال لدفع أهداف العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وشارك الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، فى ورشة عمل فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وتستهدف إبراز دور العلم والابتكار فى التصدى لأزمة المناخ، كما شارك بها عدد من منظمات البحث العلمى الرائدة على مستوى العالم بهدف دمج جهودها مع ما تقوم به الحكومات ومؤسسات التمويل والشركات والمنظمات غير الحكومية مما يساهم فى تسريع وتيرة العمل المناخى الجماعى.

وتهدف ورشة العمل لإيجاد حلول عملية تعزز القدرة على تنفيذ أولويات اتفاق باريس للمناخ وشراكة مراكش من حيث الحد من الاحتباس الحرارى والتكيف مع التغير المناخى وتعزيز الصلابة فى مواجهة الآثار المترتبة عليه، وتفعيل دور شبكات الجامعات فى التنفيذ الفعال لإجراءات التكيف والتخفيف على أسس علمية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة فى العمل المناخى.

وشارك فى الورشة الدكتور أشرف شعلان، رئيس مركز التميز العلمى للتغيرات المناخية، والدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، كما شارك فى الجلسة افتراضيا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والطبيبة امنية العمرانى مبعوث رئيس مؤتمر COP27 للشباب.

وأكد محيى الدين، على أن أكثر شئ سيميز قمة المناخ هو جودة الإعداد والبحث والتطوير والتقدم بحلول مبتكرة، وأن مصر أصبحت واحدة من الدول المستضيفة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وبفضل العمل والعلم والتطور الدائم وكان آخرها المؤتمر الاقتصادى الذى حث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن قضية التمويل من أهم أولويات مؤتمر شرم الشيخ، وأن مراكز الأبحاث لها دور كبير وفعال لدفع أهداف العمل المناخى إلى الأمام وذكر فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى السابق ترامب عندما أخرج أمريكا من اتفاقية باريس، استمرت قيادات البحث العلمى فى الاتفاقية والالتزام بتعهداتها بعد انتهاء ولايته.

وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ سيهتم بتنفيذ التعهدات ووضع الحلول والاهتمام كذلك بقضايا المرأة وهناك نهج شامل وإقليمى على أجندة مؤتمر المناخ كما سيتم عرض خمسين مشروع فى قمة المناخ.

وأضاف أن التمويل يحتاج إلى متخصصين قادرين على وضع حلول علمية ومالية لتنفيذ أهداف التغير المناخى.

وأكد أن مؤتمر المناخ سيفتح حلقات نقاشية بين رواد المناخ والطلاب على مستوى الجامعات المصرية وستكون هناك برامج توعية وتجمعات علمية مصرية وعربية ودولية للوصول إلى رؤية علمية وتنفيذية لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ومن جهته، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث أنه من المهم دمج العلم والابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية خاصة ان البحوث العلمية تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات التغير المناخى، ونتمنى أن يتم تفعيل نهج التعاون للتكيف والتخفيف مع اثار التغيرات المناخية.

وقال الدكتور أشرف شعلان رئيس مركز التميز العلمى للتغيرات المناخية، إن ورشة العمل هدفها تجميع الجهات العاملة فى هذا المجال بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات العالمية لبحث الدور العلمى فى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالمناخ

بدوره، قال الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى إن خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمواجهة التغيرات المناخية موجودة منذ 2017، كما أن مصر من أوائل الدول فى إفريقيا والشرق الأوسط تمتلك محطات بحوث فى الطاقة الشمسية فى المنطقة العربية ومشروعات لتحلية المياه ومشروعات ضخمة يقودها المركز القومى للبحوث للبلاستيك الحيوى والانسجة الصديقة للبيئة

وأوضح الدكتور صقر أن الدولة أنشأت محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، وقامت باعادة تأهيل البحيرات وإعادة تأهيل منظومة النقل لتتحول إلى النقل النظيف وغيرها من المشروعات التى تتواكب مع منظومة التحول إلى الطاقة النظيفة

وأكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن جامعة عين شمس قامت بتخريج أول 500 سفير،بعد أن أطلقت البرنامج التدريبى الأول بالدول الإفريقية والعربية لتأهيل سفراء المناخ، كما اتخذت خطوات عديدة فى سبيل للتحول للأخضر ومجابهة التغيرات المناخية من خلال العمل على العديد من المحاور على سبيل المثال محور التعليم توفير مقررات خاصة بزيادة الوعى البيئى وقضايا التغيرات المناخية.

وقالت الطبيبة أمنية العمرانى مبعوث رئيس مؤتمر المناخ COP27 للشباب، ان هناك جهودا لدمج الشباب فى العمل المناخى، أنه لأول مرة يعقد مؤتمر شباب المناخ بشرم الشيخ، وسيكون هناك حلقات نقاشية بين الخبراء والشباب، كما سيحتوى مؤتمر المناخ على عدة فاعليات والتى سينخرط فيها الشباب لصياغة حلول، بالإضافة إلى إعداد أنشطة شبابية وسيكون هناك عرض لـ7 قصص نجاح للعمل المناخى وتقديم الحلول، وأوضحت ان كل ذلك لجعل الشباب جزء رئيس من اجندة العمل المناخى.