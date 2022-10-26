«حياة كريمة» تعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجا بأسوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف، أبرز المشروعات المنتهية لتطوير ريف أسوان ومنها إنشاء 14 مشروعا بقرية الكلح غرب بمركز إدفو، وتستهدف المشروعات أكثر من 75 ألف مواطن وترفع مستوى الحياة فى 17 قرية فرعية وتابع ونجع. ودشنت "حياة كريمة" 12 مشروعا بقرية فارس تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة وأنشأت عمارات سكنية بإجمالى 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية، ونجحت فى تبطين ترعة الصعايدة وتطوير سور مدرسة كلح بنسبة 100% وإنشاء مركز شباب كوم الأمير ومجمع الخدمات والزراعى بنسبة 95% وإنشاء وحدة إسعاف بنسبة 90% ومشروع انحدار الصرف بنسبة 85 %.

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