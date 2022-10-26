السيسى: التقارب بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد

جدة - نرمين السيد - وجاءت كلمة الرئيس السيسى كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالى

وزراء التعليم العالى والبحث العلمى،

السيد الأستاذ د.سليم خلبوس.

رئيس الوكالة الجامعية للفرانكفونية،

السيدات والسادة،

بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لى أن أرحب بالسادة، وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، بالدول الأعضاء فى الوكالة الجامعية للفرانكفونية المشاركين فى المؤتمر السادس، الذى تنظمه الوكالة هذا العام، فى مدينة القاهرة.

ويأتى مؤتمركم الموقر، ومصر فى أوج استعداداتها، لاستضافة القمة العالمية للمناخ "COP27"، بمدينة "شرم الشيخ" الخضراء وتبذل مصر قصارى جهدها، مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

السادة الوزراء،

وانطلاقا من إيمان مصر، بالقيمة السامية للعلم، الذى يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة فى بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمى فى شتى الميادين أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص "أسبوع عالمى للفرانكفونية العلمية" سنويا والذى تستضيف "القاهرة" بكل ترحاب، نسخته الثانية هذا العام.

فليس من شك، إن مثل هذا النمط المتفرد، من الدبلوماسية العلمية يتيح الفرصة للتبادل والتفاعل، بين خبرات وإنجازات البحث العلمى بما يقدم بشكل عملى، وفى إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن نموذجا عمليا أمثل للإمكانات الواسعة، لاستثمار الحوار مع الآخر، والتواصل بين الثقافات فى تحقيق غايات إنسانية عليا تصب فى صالح الجميع؛ إعمالا لمبادئ المساواة والإخاء والحرية.

ولا جدال أن التقارب المتنامى، بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، يستحق كل تأييد ومؤازرة فاعتبار مصر شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، لاسيما الاتفاقية الأخيرة، التى تتخذ من جامعة القاهرة مقرا لمكتبها الوطنى، ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها يعكس إرادة صادقة، لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجامعى، التى تنفذها الوكالة فى مصر، بالتعاون مع الجامعات المصرية التسعة عشرة، الأعضاء فى الوكالـة ويحدونى الأمل، فى أن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر، ومقتضيات مساراتنا التنموية، وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل وذلك فى ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 بما يحقق تقدما ملموسا فى كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمى والتدريب والابتكار ويعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند فى المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع، بحيث تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميـز بالشـخصـية المنفتحــة والعقـل المسـتنيـر وتتفهم قيمة احترام الآخر، والانفتاح المعرفى والإنسانى على الثقافات المتنوعة، فضلا عن تمتعها بروح المبادرة والقدرة على إطلاق ملكاتها، فى شتى مناحى الإبداع والإضافة والابتكار الأمر الذى يفتح آفاقا رحبة، للنهوض بالبنية التعليمية لشباب الجامعات وخريجيها، ومكوناتهم العلمية والثقافية، بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى الجديدة وذلك فى منأى عن العقول المنغلقة، والنزعات المتطرفة والتيارات المنحرفة.

السادة الوزراء،

تفخر مصر باستضافتها فى مدينة "الإسكندرية"، لأحد نماذج التعليم الجامعى المتميز ألا وهى جامعة "سنجور" للتنمية فى إفريقيا فها هى تحقق يوما بعد يوم، نجاحات واعدة فيما يتعلق بإعداد الكوادر الإفريقية عالية المستوى والمدربة تدريبا عمليا عصريا راقيا، بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لاستراتيجيات التنمية المستدامة لدى العودة إلى أرض الوطن.

ووجهت بالاستجابة لمطلب جامعة "سنجور" بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجما وأكثر اتساعا من المقر الحالى، بغية استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الأفارقة الوافدين إلى الجامعة، وقد بدأت بالفعل عملية التشييد، بحيث يتم افتتاح المقر الجديد للجامعة، فى المستقبل القريب.

إن استثمار المعرفة فى مكوناتها المختلفة، من أجل النهوض بالأمم، عبر نسق متعدد الثقافات والانتماءات يعد رسالة نبيلة، حملتها الوكالة الجامعية للفرانكفونية، منذ نشأتها بما تستحق عليه كل تقدير وثناء وآمل فى أن يسهم التعاون المثمر والمطرد، بين مصر والوكالة، فى دعم وإثراء الجهود المصرية الحريصة على بناء أجيال جديدة، تجمع بين التكوين العلمى السليم والرقى المعرفى، والقدرات البحثـية المتميزة، والقيم العلمية الإنسـانية أجيال تحدوها الثقة، وتسكنها الطمأنينة، التى تمنحها مسيرة التعليم الجامعى المتطورة والتى تجيد الربط بين منظومة التعليم الجامعى العصرى، والإمكانات المتقدمة اللازم توافرها للبحث العلمى، مع مقتضيات التنمية المستدامة، ومتطلبات سوق العمل.

وفقكم الله.. وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق،

وشكرا على حسن الاستماع،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.