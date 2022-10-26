«التعليم» تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى بطولة الجمهورية لأصحاب الهمم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفائزين ببطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية، والتى أقيمت فعالياتها بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2022.
وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أوضحت سحر الألفى، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة أنه تم الانتهاء من كافة المنافسات، مشيرة إلى أن محافظة الفيوم فازت بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية لكرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، أما المركز الثانى فقد كان من نصيب محافظة المنوفية، واحتلت محافظة البحيرة المركز الثالث.
وأضافت أنه بالنسبة للمراكز الثلاث الأولى فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، فقد فازت اللاعبة سارة وائل من محافظة القاهرة بالمركز الأول، وكان المركز الثانى من نصيب اللاعبة بسنت شريف من محافظة المنوفية، واحتلت المركز الثالث من محافظة الإسكندرية الطالبة رنيم هانى.
وأشارت إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات لذوى القدرات الخاصة الطلاب من ذوى الهمم يعمل على دمجهم فى المجتمع لاستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومفيد يعود بالنفع على المجتمع لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة، للعمل بشكل جاد وفعال لتشجيعهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
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