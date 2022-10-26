عاجل- الخارجية الأمريكية ترحب بالإفراج عن زياد العليمى



جدة - نرمين السيد - وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، أكد أن التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال حقوق الإنسان يعزز من علاقتنا الثنائية.

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