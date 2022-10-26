وزيرة البيئة: مؤتمر «COP27» سيكون نقطة تحول فى مؤتمرات المناخ العالمية

جدة - نرمين السيد - شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فى ظل ما يشهده عام 2022 من أزمات اقتصادية وسياسية وأزمات فى الأمن الغذائى والطاقة، بمثابة نقطة تحول، لذا جرى العمل على عدة محاور رئيسية وأولها الشق المؤسسى والسياسى.





جاء ذلك خلال كلمتها فى الملتقى الاقتصادى بالجلسة النقاشية "مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ COP27" فى إطار الاحتفال بخمسين عام من العلاقات المصرية الإماراتية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محىى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمناخ، وبطل العمل المناخى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة المصرية والإماراتية.

وقالت الوزيرة، إن مصر أخذت على عاتقها عند الإعداد للمؤتمر، ضمان مشاركة جميع الأطراف والجهات وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، و15 وزيرا من الحكومة ما بين التحضيرات اللوجيستية والفنية.

ونوهت بحرص مصر حتى من قبل الإعداد للمؤتمر، على إشراك الجميع فى وضع اعتبارات تغير المناخ فى قلب عملية التنمية، لتقدم تجربة حقيقية فى دمج المناخ فى قطاعات التنمية يمكن تكرارها فى مختلف الدول.

وأشارت إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر، كجزء من الإعداد الفنى، حرصت عند تصميمها للأيام الموضوعية له على مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الانسانية، كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، وكيفية التنفيذ من خلال العلم والحلول والتمويل، والفئات المتأثرة والمؤثرة كالشباب والمجتمع المدنى والمرأة، ما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فنى إلى ملف يمس الاحتياجات الانسانية، وسيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، بالإضافة إلى حرص مصر على عقد شراكات بناءة مع مختلف الدول والمؤسسات ومن أهمها دولة الإمارات والتى ستتسلم الراية فى مؤتمر المناخ اللاحق COP28، لتعمل على حشد الجهود منذ تسلمها الرئاسة من بريطانيا حتى تسليمها بعد عام للرئاسة الإماراتية، مما سيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك فى الموضوعات والقضايا التى تهم الدول العربية.

ووفيما يخص جهود مصر فى مجال تمويل المناخ ورئاسة مؤتمر مناخ للتنفيذ، أوضحت أن مصر تتشاور مع الأطراف كافة، التى تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل.

وأشارت إلى حرص مصر أن تكون سباقة ومثل تقتدى به الدول فى هذا الشأن، لذا قامت بإعلان الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة تقليل الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة 2030، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص كإحدى آليات التمويل التى تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصرى يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار فى الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ وتنفيذ التعهدات.

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التنسيق بين الشركاء المسئولين عن رئاسة مؤتمرات المناخ لوضع أهداف لتسريع وتيرة العمل المناخى سيفيد المنظومة المناخية على المستوى الدولى، واستطاعت الرئاسة البريطانية لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 أن تنهى خطة عمل اتفاق باريس، ومن ثمة تعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون مؤتمرا للانتقال العادل والطموح، والتشارك مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 من خلال العمل على المبادرات والمشروعات والتمويل، فمصر عند إعدادها ليوم المياه فى مؤتمر المناخ COP27، وضعت فى اعتبارها ما تمثله قضية ندرة المياه من أهمية قصوى للدول العربية، وهو من الموضوعات التى سنستكمل العمل فيه مع الرئاسة الإماراتية، ومن الموضوعات الهامة على المستوى العربى مبادرة المانجروف التى تطلقها دولة الإمارات كمبادرة مهمة تربط التنوع البيولوجى بتغير المناخ وتتيح فرص استثمارات للقطاع الخاص، وسيتم مناقشتها فى يوم التنوع البيولوجى بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، وسنناقش الحلول القائمة على الطبيعة، لافتة إلى أن مصر والإمارات سيقدمان نموذج للافكار المبتكرة التى تقوم على احتياجات الإنسان وإشراك القطاع الخاص وتشابك موضوع تغير المناخ مع الموضوعات الحيوية الأخرى.