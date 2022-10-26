جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مجدى عطية مدير المركز الإقليمى للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالوادى الجديد، أنه سيتم وضع محطات رصد الزلازل جديدة، وتحديث المحطات القديمة، وتفعيل شبكة الزلازل لتعمل بكامل طاقتها، حيث تضم المحافظة 9 محطات رصد ضمن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد.





وقال مدير المركز - فى بيان اليوم الأربعاء - أن المحطات المكونة للشبكة الفرعية بالمحافظة منتشرة فى مناطق صحراوية وجبلية لرصد أى موجات زلازل، وتسجيل أى هزات أرضية، حيث يتم التسجيل على قرص صلب وفى نفس التوقيت يتم إرسالها إلى المركز عن طريق الأقمار الصناعية الذى يقوم بدوره بإرسال البيانات إلى المركز بحلوان. وأشار إلى أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال للرصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية، وسيتم إنشاء مرصد فلكى بهضبة فوسفات أبو طرطور ويشمل قبة شمسية، وسيتم تجهيزه بأحدث التقنيات والبرامج التى تمكنه من مراقبة ورصد المجرات والأفلاك السماوية، وذلك لخدمة البحث العلمى وتدعيم مخرجات البحث العلمى فى مجال البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطات جديدة لرصد الزلازل فى الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.