القوى العاملة بالمنوفية تعقد ملتقى توظيف لتوفير 2600 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء بمركز أشمون، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، يوفر 2600 فرصة عمل فى مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك فى إطار مشروع " تشغيل الشباب فى مصر – إيجاد سبب البقاء " الذى تنفذه وزارة القوى العاملة بالمشاركة مع منظمة العمل الدولية وعدد من الجهات الوطنية فى محافظتى المنوفية والقليوبية.





وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أن الملتقى تم بمشاركة 38 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى، وفرت فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية وتضم العديد من المهن ومنها: مهندسين " ميكانيكا – كهرباء – زراعى – مراقب جودة، وأطباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات ومندوبين تسويق، وخدمة عملاء، وفنيين على مختلف التخصصات، وسائقين، وعمال عاديين "، وذلك تحت إشراف ادارة التشغيل بالداخل بالوزارة. وأضاف مدير المديرية، أن الملتقى شهد إقبال كبيرمن الشباب من الجنسين من ساعاته الاولى، وتم متابعة الشركات المقدمة للفرص والتأكد من حصولهم على المهن المطلوبة، وسوف يتم متابعة الشباب والتأكد من حصولهم على الفرص من خلال أجهزة المديرية، مؤكداً ان ذلك ياتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص فى المجتمع المصرى، لتحسين مستويات معيشتهم، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

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