السيسى يوجه بالاستعانة بالخبرات العالمية العريقة فى مدينة الفنون والثقافة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة. وفى هذا الإطار تم تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة، والمقامة على مساحة حوالى 127 فدان، خاصة مكتبة العاصمة التى تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذى يعرض آثارا لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذى يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة، ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة التى تعد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالى 2200 فرد مقامة وفقا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالى 1200 فرد مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما والأداء الحركى يتسع إلى حوالى 630 فردا، وذلك فى إطار طراز معمارى فريد وثرى. ووجه الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة فى مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التى تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفنى والفكرى والثقافى لمصر فى ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.

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