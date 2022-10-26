وزير التعليم يشارك فى المؤتمر الفرانكوفونى السادس فى مصر

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى المؤتمر الوزارى الفرانكوفونى السادس فى مصر الذى نظمته الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، فى إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكوفونية العلمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى المؤتمر الوزارى الفرانكوفونى السادس فى مصر الذى نظمته الوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، فى إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكوفونية العلمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، جاء هذا بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، الدكتور سورين ميهاى كيمبيانو، رئيس الوكالة الفرانكوفونية المصرية، والدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية الفرانكفونية، وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعات ولفيف من الشخصيات العامة.

كما أن الأسبوع العالمى للفرانكفونية، يجمع أكثر من 40 وزير تعليم عالى من الدول المختلفة، وتدور نقاشاته، حول إعداد بيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكفونية، تعرض منهجية لتطوير سياسة الدبلوماسية العلمية الفرانكفونية، واقتراح مواضيع ذات الأولوية بشأن التعاون الدولى والشراكات فى الفضاء الفرانكفونى العالمى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم ورش عمل فى مجالات مختلفة، منها ورشة عمل عن نشاط الفرانكوفونية العلمية فى مصر، وأخرى خاصة باللقاءات الدولية، وورشة عمل خاصة "بمؤتمر عمداء الفرانكوفونية"، فضلا عن ورشة عمل حول "الاستكشاف العلمى الفرانكوفونى باللقاءات الدولية، وإطلاق شبكة عالمية فرانكوفونية فى مجال الذكاء الاصطناعى، وورشة عمل حول نشر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من الشباب الجامعى من الدول المشاركة (نادى الشباب الفرانكوفونى)، والذى يعد الأول من نوعه، بالإضافة إلى استعراض نتائج ورش العمل الخاصة باللقاءات الدولية.