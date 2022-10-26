عاجل- السيسى يوجه بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضى المقترحة للتطوير

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضى الفضاء غير المستغلة، داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضى المقترحة للتطوير، وفق نهج هندسى وخدمى يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذى يعزز عناصر البناء والتطور العمرانى، ويحقق قيم مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

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