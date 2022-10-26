وفد من القيادة العامة لشرطة دبي يزور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات ،صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق، بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال مواجهة تعاطى المخدرات ،ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام"،وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وضم الوفد العميد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ، والنقيب أحمد زايد البوسعيدي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي .

جاءت زيارة الوفد الإماراتي تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة .

وأطلع الوفد الإماراتي على التدريب العملي لخريجي دبلوم

خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام"، حيث تعد أول دبلوم ينفذها الصندوق على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم نفس كلية الآداب جامعة القاهرة للاستفادة من خبرات الصندوق في هذا المجال .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،ووفد القيادة العامة لشرطة دبي بدولة غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واطلع الوفد على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن، وكذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد

من جانبه، أشاد وفد القيادة العامة لشرطة دبى بالحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية من الإدمان.

جدير بالذكر أن السيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد استقبلت وفد القيادة العامة لشرطة دبي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ودبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى عام" باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العرب