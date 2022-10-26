التنمية المحلية تتابع عبور السباح العالمى لويس بوغ راعى المحيطات بالأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - مع قرب انطلاق مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، و بهدف جذب انظار العالم حول قضية تأثير التغير المناخى على الشعاب المرجانية ، بإعتبارها الداعم الرئيسي للتنوع البيولوجى بالبحر الاحمر ، حيث يعد البحر الاحمر موطنا للعديد من الشعاب المرجانية الاكثر تنوعا فى العالم ، كما انها الاكثر مقاومة للتغيرات المناخية ..

تابعت وزارة التنمية المحلية عبور السباح العالمى لويس بوغ راعى المحيطات بالأمم المتحدة ، البحر الاحمر سباحة افقيا لاول مرة فى العالم ، لتسلط الرحلة الضوء على سرعة تأثير ازمة المناخ قبل COP27 ، و تحث العالم على خفض الانبعاثات ، كما يدعو السباح العالمى الى حماية 30% من محيطات العالم 2030 .

و بالإنابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، استقبل اللواء محمد البندارى السكرتير العام السباح ، ظهر اليوم بمارينا مدينة الغردقة ، السباح العالمى بعد عبوره اكثر من منتصف الطريق لأول رحلة سباحة تقطع البحر الاحمر افقيا .

أعرب البندارى عن سعادته باستقبال السباح لويس بوغ العالمى بمدينة الغردقة ، مشيدا بدورة فى حماية البيئة والمحيطات وحملته لحماية 30% منها ، كما وجه له التحية على اجتيازه منتصف الطريق والذى يبلغ طوله 120 كيلو متر عبر مياه البحر الاحمر بدءا من الساحل السعودى وصولا للشاطئ المصرى بمدينة الغردقة ، مؤكدا على اهمية تلك الحملة فى هذا الوقت تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، و لالقاء الضوء على اهمية الشعب المرجانية ، والتى تدعم 25% من الحياه فى المحيطات.

جدير بالذكر أن لويس بوغ غادر الشواطئ السعودية فى11 اكتوبر 2022 ، ليصل الى الغردقة اليوم 26 اكتوبر 2022 ، مر خلالها بشرم الشيخ و بكل ما حول اقصى نقطة فى الجنوب من شبه جزيرة سيناء ، ثم عبر القناة الملاحية بجنوب خليج السويس ، وانضم اليه سباحون من السعودية ومصر وهما الدكتورة مريم صالح بن لادن ، لتصبح أول إمرأة عربية سعودية تسبح من السعودية لمصر ، كما انضم له الدكتور مصطفى زكى الشهير ب "زودياك " للسباحة ، والذى قال عنه لويس " انه يبقينى متحمسا فى اصعب ظروف البحر " . هذا ومن المتوقع ان تستغرق السباحة التى تبلغ مسافتها 120 كيلو مترا 16 يوما ، يسبح فيهم لويس مابين 6 كيلو مترات و 10 كيلو مترات فى اليوم ، حسب الظروف الجوية .