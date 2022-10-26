جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه فى وقت سابق اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، وذلك حرصاً من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، فى مواعيدها القانونية وفى ضوء القواعد التى تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.