رئيس الوزراء: استمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء انه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن أهم هذه الحزمة ومنها استمرار عدم زيادة الكهربتء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.