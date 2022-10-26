عاجل- مدبولى: العمل فورا لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن توصيات المؤتمر الاقتصاى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مُستهل اجتماع المجلس اليوم، أن هذا الاجتماع يأتى عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحرص فخامته على التواجد فى يومى الافتتاح والختام، الأمر الذى شكل دعماً ملموساً ساهم فى نجاح المؤتمر.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكداً أنه حقق الهدف الرئيسى وراء تنظيمه فى الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادى ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مُؤكداً أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصرى.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا فى المؤتمر، وكذلك كافة الجهات المعنية التى ساهمت فى خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطنى، كما أعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهوداً واسعة للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

وتوجه رئيس الوزراء كذلك بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص الذين ساهموا فى إنجاح هذا المؤتمر وخروجه بتوصيات تسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.

وفى سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمشاركته صباح اليوم فى احتفالية اليوبيل الذهبى للعلاقات المصرية – الإماراتية "50 عاماً.. مصر والإمارات قلب واحد"، مشيداً بمشاعر الود التى عكستها الكلمات الرسمية التى تم إلقاؤها خلال الاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتى جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.