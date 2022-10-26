عاجل.. رئيس الوزراء: إقرار دعم مالى للعمال بالشركات المتعثرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقر دعما ماليا للعمال بالشركات التى تعثرت بسبب الأزمة الحالية.



جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقر دعما ماليا للعمال بالشركات التى تعثرت بسبب الأزمة الحالية. وأعلن رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجوى من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

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