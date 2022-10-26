عاجل.. رئيس الوزراء: إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه تم إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.



جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه تم إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء. وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، أن العلاوة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والشركات التابعة وأصحاب المعاشات.



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