جدة - نرمين السيد - اعتذرت شركة "آر إيه تى بى ديف" للنقل كايرو، عن العطل المؤقت الذى حصل فى محطات الخط الأخضر الثالث: "العتبة وباب الشعرية والجيش وعبده باشا والعباسية".



جدة - نرمين السيد - اعتذرت شركة "آر إيه تى بى ديف" للنقل كايرو، عن العطل المؤقت الذى حصل فى محطات الخط الأخضر الثالث: "العتبة وباب الشعرية والجيش وعبده باشا والعباسية". وقالت الشركة فى بيان اليوم الأربعاء، إن جميع المحطات عادت للعمل بشكل طبيعى. ونفت الشركة نشوب أى حريق بالخط الثالث للمترو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة حركة المترو بمحطات الخط الثالث لطبيعتها بعد عطل مؤقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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