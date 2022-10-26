عاجل- الحكومة: استمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن، أنه تم التوافق على توفير دعم مالى للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، وتكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة 67 مليار جنيه، مع رفع الإعفاء الضريبى من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.

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